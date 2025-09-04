Форма поиска по сайту

04 сентября, 11:30

Общество

Температура в Москве поднимется до 20 градусов 4 сентября

В Москву пришло вялотекущее потепление. Днем 4 сентября в столице местами возможно до 20 градусов. Влажность останется умеренной, а ветер – слабым, но к вечеру он усилится до 9–11 метров в секунду.

К выходным, 6 и 7 сентября, синоптики обещают до 25 градусов. Жаркая погода может продержаться в Москве до следующей пятницы, 12 сентября, при этом серьезных аномалий не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

