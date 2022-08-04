Магазины беспошлинной торговли появятся в Москве и Петербурге. Там по низким ценам будут продавать алкоголь, сигареты, косметику, смартфоны и часы.

Точных адресов пока не сообщали. Зато стало известно, что доступ к дешевому изобилию будет открыт не для всех. Пускать в эти магазины будут только дипломатов, консулов и сотрудников международных компаний. При покупке они должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Такие вот аналоги знаменитых советских магазинов "Березка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.