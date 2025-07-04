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04 июля, 11:15

Общество

В Москве 4 июля ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

В Москве 4 июля ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

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В столице 4 июля местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление порывов ветра до 15–17 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства. Москвичей просят быть внимательнее, не находиться под деревьями и избегать мест с неустойчивыми конструкциями.

Специалисты департамента транспорта рекомендуют соблюдать скоростной режим, проявлять осторожность за рулем и, по возможности, пользоваться общественным транспортом. Температура воздуха в течение дня составит около 20 градусов, к обеду может подняться до 24–26.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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