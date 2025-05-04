Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 17:15

Общество

В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение

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В Москве 4 мая ожидается сильный дождь с грозой

Климатологи предупреждают об ускорении глобального потепления

В столице в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. МЧС выпустило штормовое предупреждение – в Москве прогнозируют грозу, сильный дождь и порывистый ветер. Осадки уже фиксируют в отдельных районах города. Жителям рекомендуют быть осторожными, особенно за рулем.

По данным синоптиков, 9 мая погодные условия будут определяться тыловой частью циклона. Ветер сменится на северный, температура понизится, возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется всего до 13 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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