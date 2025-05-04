Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:15

Общество

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду 4 мая

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду 4 мая

В Москве заработал центр координации автопробега "Города-герои – города героев"

Москвичам рассказали, как устроить пикник с шашлыками без нарушений

"Мой район. Новости": москвичи с диабетом могут получить бесплатные цифровые глюкометры

"Мой район. Новости": в Южном Тушине волонтеры плетут маскировочные сети для зоны СВО

Искусственный интеллект начал активно заменять специалистов в разных сферах

Более миллиона московских школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

В Москве 4 мая ожидается сильный дождь с грозой

Климатологи предупреждают об ускорении глобального потепления

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы магических и эзотерических услуг

Воскресенье, 4 мая, стало самым теплым днем месяца – воздух прогрелся до 18 градусов. Но уже в ближайшие часы погода резко испортится. Синоптики прогнозируют грозу, сильные дожди и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

МЧС призывает автомобилистов быть осторожными на дорогах, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. На следующей неделе ожидается нестабильная погода: температура будет ниже нормы, дожди пройдут почти ежедневно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика