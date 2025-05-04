04 мая, 14:15Общество
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду 4 мая
Воскресенье, 4 мая, стало самым теплым днем месяца – воздух прогрелся до 18 градусов. Но уже в ближайшие часы погода резко испортится. Синоптики прогнозируют грозу, сильные дожди и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
МЧС призывает автомобилистов быть осторожными на дорогах, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. На следующей неделе ожидается нестабильная погода: температура будет ниже нормы, дожди пройдут почти ежедневно.
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