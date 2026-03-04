Список запрещенных для женщин профессий в России может уменьшиться к 2027 году

Минтруд пересмотрит список неженских профессий. Из него исключат специальности, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Проработка займет примерно год.

Например, в настоящее время москвички все чаще выбирают специальности, которые считаются традиционно мужскими. Это токари, слесари, фрезеровщики, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр "Профессии будущего".

