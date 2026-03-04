Бум бронирований на 8 Марта зафиксировали столичные караоке

Бум бронирований на 8 Марта фиксируют столичные караоке. Опрос показал, какую песню там чаще всего поют. Выяснилось, что это "Все для тебя" исполнителя Стаса Михайлова. Не исключено, что в честь 8 Марта этот хит будут петь еще чаще.

По данным исследования, второе место в топе главных караоке-хитов заняла песня "Бухгалтер" группы "Комбинация". Третье место – у "Батарейки" группы "Жуки". Среди популярных композиций – "Седая ночь" Юрия Шатунова, "Конь" группы "Любэ", а также "Царица" от Anna Asti.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.