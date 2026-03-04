Москвички рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта

Накануне 8 Марта москвички рассказали, какие подарки они хотят получить. Женщины мечтают о сюрпризах, которые покажут внимание и воображение мужчин. В топе желаемого находятся туфли для танцев, абонементы, парфюм, деньги и подарки по вишлисту.

Мужчины, в свою очередь, планируют дарить цветы, технику и ювелирные изделия. Маркетологи советуют выбирать подарки, которые дарят эмоции: походы в СПА, мастер-классы или украшения ручной работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.