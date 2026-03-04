До 19,5 тыс рублей могут получить россияне за занятия спортом

До 19,5 тысячи рублей можно получить в качестве налогового вычета из суммы, потраченной на занятия спортом. С этого года вернуть деньги можно за оплату спортивных занятий для себя и детей до 18 лет или до 24 лет при очном обучении, а также за родителей-пенсионеров по старости и инвалидности.

Вычет предоставляется каждому родителю. Если оба они работают и платят НДФЛ, то вернуть можно до 39 тысяч рублей в год. Вычет на спорт суммируется с другими социальными вычетами на лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение. Общий лимит на все эти направления составляет 150 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.