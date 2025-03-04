Сырный сомелье рассказал, как выбрать сыр "Тет де Муан" и с чем его сочетать

Сыр "Тет де Муан" – швейцарский полутвердый продукт, известный своим пикантным вкусом и ярким ароматом с нотками ореха, меда и фруктов. Сырный сомелье Александр Крупецков объяснил, что лучше всего покупать его в нарезке.

Качество сыра можно определить по его внешнему виду: у настоящего "Тет де Муан" должна быть плотная, зернистая корочка красновато-коричневого оттенка, а структура сыра – однородной, без признаков крошения.

По словам Крупецкова, деликатес отлично сочетается с запеченными овощами, десертами и специями, такими как тмин, черный перец и розмарин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.