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04 марта, 08:00

Общество

Сырный сомелье рассказал, как выбрать сыр "Тет де Муан" и с чем его сочетать

Сырный сомелье рассказал, как выбрать сыр "Тет де Муан" и с чем его сочетать

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Сыр "Тет де Муан" – швейцарский полутвердый продукт, известный своим пикантным вкусом и ярким ароматом с нотками ореха, меда и фруктов. Сырный сомелье Александр Крупецков объяснил, что лучше всего покупать его в нарезке.

Качество сыра можно определить по его внешнему виду: у настоящего "Тет де Муан" должна быть плотная, зернистая корочка красновато-коричневого оттенка, а структура сыра – однородной, без признаков крошения.

По словам Крупецкова, деликатес отлично сочетается с запеченными овощами, десертами и специями, такими как тмин, черный перец и розмарин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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