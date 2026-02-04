Форма поиска по сайту

04 февраля, 11:45

Общество

Психолог заявила, что на морозе у человека снижаются когнитивные способности

Скорость ветра составит до 5 метров в секунду в Москве 4 февраля

"Новости дня": горожане могут передавать показания счетчиков воды по фото со смартфона

Температура опустилась до минус 23 градусов прошедешей ночью в Москве

"Атмосфера": атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба в Москве 4 февраля

"Атмосфера": слабый ветер прогнозируется в Москве 4 февраля

Правительство России поддержало конфискацию животных за жестокое обращение

Эксперт рассказала, как правильно выбрать передержку для животных

Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 4 февраля

На морозе у человека снижаются когнитивные способности. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на клинического психолога Пироговского университета Елизавету Куликову.

По ее словам, при низких температурах мозг экономит энергию и не тратит ее на запоминание и внимание. Кроме того, дефицит солнца и снижение физической активности уменьшают выброс эндорфинов и других медиаторов головного мозга.

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

