04 февраля, 11:45Общество
Психолог заявила, что на морозе у человека снижаются когнитивные способности
На морозе у человека снижаются когнитивные способности. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на клинического психолога Пироговского университета Елизавету Куликову.
По ее словам, при низких температурах мозг экономит энергию и не тратит ее на запоминание и внимание. Кроме того, дефицит солнца и снижение физической активности уменьшают выброс эндорфинов и других медиаторов головного мозга.
