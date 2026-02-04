Психолог заявила, что на морозе у человека снижаются когнитивные способности

На морозе у человека снижаются когнитивные способности. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на клинического психолога Пироговского университета Елизавету Куликову.

По ее словам, при низких температурах мозг экономит энергию и не тратит ее на запоминание и внимание. Кроме того, дефицит солнца и снижение физической активности уменьшают выброс эндорфинов и других медиаторов головного мозга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.