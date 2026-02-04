Форма поиска по сайту

04 февраля, 06:15

Общество

Завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России

Врачи предостерегли москвичей об опасностях сильных морозов

Москвичи столкнулись с аллергией на холод из-за аномальных морозов

Москвичи увидели световые столбы

Минувшая ночь в Москве была одной из самых холодных этой зимой

"Новости дня": участники "Московского долголетия" смогут изучать работу с нейросетями

До минус 17 градусов зафиксировано в Москве

Температура опустилась до минус 16 градусов в Москве

До минус 30 градусов ожидается в Московском регионе ночью 4 февраля

Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах

В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем.

Заболевшая девушка прилетела в Москву после отдыха на Сейшельских островах. По ее словам, во время отпуска она не пользовалась репеллентами и отмечала укусы комаров. После возвращения в Россию ее госпитализировали, а наличие вируса чикунгунья подтвердили с помощью отечественных тест-систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

