Завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России

В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем.

Заболевшая девушка прилетела в Москву после отдыха на Сейшельских островах. По ее словам, во время отпуска она не пользовалась репеллентами и отмечала укусы комаров. После возвращения в Россию ее госпитализировали, а наличие вируса чикунгунья подтвердили с помощью отечественных тест-систем.

