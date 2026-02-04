Москвичи столкнулись с аллергией на холод из-за аномальных морозов

Во время аномальных морозов все больше москвичей сталкиваются с аллергией на холод. Ранее это состояние считалось редким. Пациенты жалуются на покраснение кожи, зудящие пятна, шелушение и трещины.

Холодовая аллергия может возникнуть в любом возрасте. Она проявляется не только зимой, но и в любое время при контакте с низкими температурами, например, при употреблении холодных напитков.

