04 февраля, 06:15Общество
Москвичи столкнулись с аллергией на холод из-за аномальных морозов
Во время аномальных морозов все больше москвичей сталкиваются с аллергией на холод. Ранее это состояние считалось редким. Пациенты жалуются на покраснение кожи, зудящие пятна, шелушение и трещины.
Холодовая аллергия может возникнуть в любом возрасте. Она проявляется не только зимой, но и в любое время при контакте с низкими температурами, например, при употреблении холодных напитков.
