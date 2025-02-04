Новости регионов: более 24 тысяч новогодних подарков отправили детям из Донецка и Луганска

Московская федерация профсоюзов отправила более 24 тысяч новогодних подарков детям из Донецкой и Луганской народных республик. Коробки сделали в форме Никольской башни Кремля. В федерации рассказали, что готовят такие презенты каждый год и всегда выбирают для оформления разные кремлевские башни. В наборах – конфеты, кондитерские изделия и сувениры.

В Новосибирской области задержали 11 человек за незаконную вырубку лесов. Среди них начальник участка Бердского лесхоза и инспектор ДПС, который за взятку пропускал лесовозы. По решению суда четверо обвиняемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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