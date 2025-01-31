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31 января, 08:00

Происшествия

Новости регионов: в поселке Магаданской области ввели режим ЧС из-за морозов

Новости регионов: в поселке Магаданской области ввели режим ЧС из-за морозов

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В поселке Холодный в Магаданской области введен режим ЧС. Там из-за низких температур перемерзли трубы. В 16 многоквартирных домах отсутствует горячая вода, еще в 11 нет холодной воды. В поселке работает оперативная группа МЧС и проводит поквартирный обход, жителей снабжают всем необходимым. Над починкой поврежденного трубопровода работают свыше 40 человек и 11 единиц техники.

Новая точка притяжения ждет туристов в Псковской области. Там готовятся к запуску речного трамвая "Иния". Маршрут пройдет по реке Великой до Талабских островов. Судно получило имя в честь амазонского дельфина и вмещает до 54 пассажиров. Первый рейс запланирован в середине этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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