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04 февраля, 06:22

Общество

Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве 4 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве 4 февраля. Местами возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 2 до 0 градусов, по области – от минус 5 до 0 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Между тем циклон "Джулиан" принесет в Москву умеренно теплые и слабовлажные воздушные массы. Сейчас циклон перемещается в центр Европейской России. При этом в феврале в Москву вновь придет "подобие зимы".

Циклон "Джулиан" накрыл северо-запад России

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