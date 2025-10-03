Ученые обнаружили серьезную угрозу микропластика для костей человека

Ученые обнаружили, что микропластик представляет серьезную угрозу для человеческого организма, накапливаясь в костях и делая их хрупкими. По данным Международного фонда остеопороза, регистрируется все больше случаев переломов, связанных с воздействием микропластика.

Как пояснил травматолог-ортопед Максим Величко, вещества из пластиковых контейнеров и упаковки могут имитировать действие гормонов в организме. Врачи рекомендуют минимизировать контакт продуктов с пластиком, отказаться от одноразовой посуды и использовать стеклянную тару для хранения пищи и воды.

