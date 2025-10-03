Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 08:00

Наука

Ученые обнаружили серьезную угрозу микропластика для костей человека

Ученые обнаружили серьезную угрозу микропластика для костей человека

Ветеринары объяснили, каким собакам нужна одежда для прогулок в холодную погоду

В Минпросвещения заявили о необходимости пересмотреть лимит на подарки учителям

359 детей родились в Москве 2 октября

Депутаты предложили изменить систему компенсаций за переработки

Квартиры на первых этажах вновь начали пользоваться спросом в Москве

"Утро": температура воздуха в Москве составит 13 градусов 3 октября

День учителя отметят в России 5 октября

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

Всплеск заражений вирусом Коксаки у детей произошел в регионах России

Ученые обнаружили, что микропластик представляет серьезную угрозу для человеческого организма, накапливаясь в костях и делая их хрупкими. По данным Международного фонда остеопороза, регистрируется все больше случаев переломов, связанных с воздействием микропластика.

Как пояснил травматолог-ортопед Максим Величко, вещества из пластиковых контейнеров и упаковки могут имитировать действие гормонов в организме. Врачи рекомендуют минимизировать контакт продуктов с пластиком, отказаться от одноразовой посуды и использовать стеклянную тару для хранения пищи и воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонаукавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика