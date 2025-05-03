Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 10:15

Общество

Последствия сильного снегопада устраняют в Москве и Подмосковье

Последствия сильного снегопада устраняют в Москве и Подмосковье

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В столице выпало рекордное за 116 лет количество осадков. Сильный снегопад повалил деревья и стал причиной отключений электричества в ряде населенных пунктов Подмосковья. Ликвидацией последствий занимаются экстренные службы и энергетики, однако доступ к поврежденным участкам затруднен.

Синоптики прогнозируют улучшение погоды к 4 мая – воздух в столице прогреется до 13 градусов, сохранится умеренный ветер. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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