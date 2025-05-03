В Московском регионе открылся дачный сезон

В столичном регионе стартовал дачный сезон. Москвичи активно покупают рассаду, семена, инвентарь и технику. В торговых сетях фиксируют рост спроса на самые популярные товары: грунт, саженцы, теплицы, а также дренажные насосы, мойки высокого давления и аккумуляторные триммеры.

Цены на семена в этом году выросли. Причина – удорожание упаковки и логистики. По расчетам специалистов, на оборудование теплицы 3 на 4 метра с покупкой рассады, удобрений и грунта в среднем потребуется до 15 тысяч рублей.

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