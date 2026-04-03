Посетители отметили красоту Владимирской и Донской икон в храме Христа Спасителя

Многие посетители храма Христа Спасителя отметили красоту Владимирской и Донской икон Божией Матери. Одна из женщин отметила, что всегда посещает храмы, когда приезжает в Москву. По ее словам, это великое место для страны, а иконы производят огромное впечатление в душе.

Ранее Третьяковская галерея передала святыни в безвозмездное пользование на 49 лет. Одна икона будет храниться в храме Христа Спасителя, вторая – в Донском монастыре. Иконы остаются в собственности государства и под управлением Третьяковской галереи.

