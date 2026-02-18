Адвокат Багатурия: бьюти-мастера обязаны брать у клиентов согласие на фото "до и после"

Бьюти-мастера начали получать крупные штрафы за фото "до и после" без письменного согласия клиентов, сообщили СМИ. Как это может отразиться на сфере в целом и на клиентах в частности, разбиралась Москва 24.

До 500 тысяч за снимок

Российские мастера бьюти-индустрии столкнулись с новой угрозой: публикация в соцсетях фотографий и видео в формате "до и после" может обернуться многотысячными штрафами. По данным СМИ, Роскомнадзор квалифицирует такой контент как нарушение законодательства о персональных данных и ненадлежащую рекламу.

Изображения лиц клиентов, даже если на них показана только зона проведения процедуры, относятся к биометрическим данным, использование которых без письменного согласия запрещено законом.

Юрист из Екатеринбурга Роланд Матилян пояснил URA.RU, что подобные дела в судебной практике встречаются все чаще, особенно в сферах косметологии, эстетической медицины и бьюти-услуг. Устное разрешение, даже записанное на камеру телефона, не имеет юридической силы, подчеркнул специалист.

Издание также сообщило о штрафе, назначенном мастеру из Тюмени, у которой отсутствовало письменное согласие клиента на публикацию. При этом саму сумму взыскания женщина раскрывать не стала.

Ранее Минздрав предложил ужесточить правила профессиональной переподготовки врачей-косметологов. Согласно проекту приказа, не менее 70% занятий должны вести преподаватели с учеными степенями, имеющие действующую аккредитацию, минимум пять лет стажа в косметологии и публикации в рецензируемых журналах за последние пять лет. Обучение экстренной помощи разрешат только анестезиологам-реаниматологам и врачам скорой с опытом от трех лет.

Только лицо?

По мнению адвоката Вадима Багатурии, подобный штраф абсолютно обоснован. Согласно статье об охране изображения гражданина (152.1 ГК РФ), любое использование фото человека требует его согласия.

"Если отталкиваться от этого, то снимок относится к биометрическим персональным данным и клиент должен дать разрешение на использование своего изображения. Если такого нет или было устное разрешение, но нет письменного, штраф от Роскомнадзора правомерен", – рассказал он в разговоре с Москвой 24.

Размеры штрафа по статье о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных (13.11 КоАП РФ) варьируются вплоть до 300 тысяч рублей при первичном нарушении.

"Я сам как спикер, участвуя в телевизионных программах, всегда подписываю такое согласие, и его получают у всех гостей, попадающих в кадр. Это, во-первых, страховка для того, кто размещает контент, а во-вторых, гарантия для человека, что он не окажется там, где не хочет быть. Не все обрадуются, если их лица появятся в рекламе или соцсетях без ведома, даже если это что-то хорошее", – пояснил Багатурия.

Он уточнил, что проверки могут быть как по заявлению в Роскомнадзор от лица, чьи фотографии были использованы, так и по инициативе самого регулятора.





Вадим Багатурия адвокат Поэтому сотрудники ведомства могут открыть соцсети и начать выписывать штрафы мастерам и салонам красоты. При этом Роскомнадзор сначала направляет запрос тому, кто разместил изображение, с требованием предоставить согласие граждан на публичную демонстрацию их персональных данных. Защититься мастер может, только если предъявит документ.

При этом, если разместивший фото не докажет, что оно, например, сгенерировано нейросетью, претензия тоже будет обоснованной.

"Более того, даже если на фото видна только часть лица – глаз, нос, губы, – это все равно биометрические персональные данные. Сомневаюсь, что кто-то будет проводить портретную экспертизу, но если изображение лица попадает на фото или видео целиком, вероятность штрафа велика", – заключил эксперт.

Безусловно, салоны красоты будут просить разрешения на использование фото, но не факт, что стороны смогут договориться, предположил в разговоре с Москвой 24 основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов.

"Во-первых, не каждый клиент захочет. Во-вторых, он может попросить за это скидку или деньги", – сказал Стоянов.

При этом он уточнил, что в случае, если использование фото для подтверждения качества работы будет недоступно, можно использовать и другие методы.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Последние несколько лет я участвую в проведении опроса с клиентами. Из результатов выяснилось, что недавно вернулся запрос на подтверждение квалификации. Дипломы, обучение, сертификация – это то, что клиент действительно хочет видеть.

При этом вместо мессенджеров портфолио могут публиковаться в соцсетях, альтернативных маркетплейсах, на экспертных платформах, где мастера смогут показывать свои работы, добавил эксперт.

"Однако новые платформы статус правового согласия клиента на публикацию материалов не изменят. Коснется ли это только фото лица или, скажем, снимков со спины, сказать сложно. Думаю, если часть тела малоузнаваема – вряд ли", – пояснил Стоянов.

Исключением может быть, например, уникальная татуировка, но в целом, по мнению эксперта, в первую очередь речь идет о лице клиента.