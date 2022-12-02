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Новости

02 декабря, 16:30

Политика

Новости часа: Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в РФ

Новости часа: Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в РФ

Новости часа: Минздрав заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Москвичам рассказали, что можно купить на елочных базарах

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Первые елочные базары открылись в Подмосковье

В Гидрометцентре рассказали о температурных изменениях в Москве в начале декабря

Новости часа: банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс кредитных каникул

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Новости часа: Дептранс напомнил о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России растет, однако ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

ООН ведет расследование по поводу видеозаписи казни российских военнопленных. Об этом сообщил глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

Дополнительный поезд между Москвой и Симферополем запустят с 12 декабря. Об этом рассказал перевозчик.

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