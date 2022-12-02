Новости часа: Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ в России растет, однако ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

ООН ведет расследование по поводу видеозаписи казни российских военнопленных. Об этом сообщил глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

Дополнительный поезд между Москвой и Симферополем запустят с 12 декабря. Об этом рассказал перевозчик.