Путин заявил Шольцу, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в котором назвал массированные ракетные удары по Украине вынужденной и неизбежной мерой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Было отмечено, что российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева", – указано в сообщении.

Отмечается, что ВСУ атаковали Крымский мост и российские энергетические объекты.

Ранее сообщалось, что Шольц в ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил о необходимости возвращения к мирному порядку с Россией. По данным СМИ, канцлер отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по вопросам контроля вооружений и размещения ракет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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