В ЕК оценили нанесенный Украине ущерб из-за спецоперации в 600 млрд евро

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В ходе специальной военной операции Украина понесла ущерб в размере 600 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, насколько сильны потери Киева с конца февраля. По его мнению, с зимы ущерб, который нанесли инфраструктуре страны, составляет 100 миллиардов долларов.

Тогда он отметил, что оценить весь ущерб сложно, так как удары по инфраструктуре продолжаются. Вместе с тем Марченко допустил, что сумма может быть и больше.

До этого ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине. Отмечалось, что за это решение проголосовали 94 члена, а против – 14. При этом 73 члена ООН решили воздержаться.

Проект рекомендует создать международный перечень нанесенного ущерба. По мнению ООН, этот документ должен служить задокументированным свидетельством понесенного урона.



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