В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации

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Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.

Он отметил, что сумма может быть и больше, поскольку удары по инфраструктуре продолжаются и оценить весь ущерб сложно.

Марченко рассказал, что на сегодняшний день дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц. В будущем году власти надеются сократить этот показатель до трех миллиардов.

ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Киеву 14 ноября. Согласно проекту, планируется создание перечня нанесенного ущерба. Отмечалось, что этот документ будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина от действий РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию ничтожной с точки зрения права. По ее словам, Генассамблея ООН не обладает полномочиями или компетенциями для решения подобных вопросов. Кроме того, она не может обвинять какую-либо сторону конфликта.



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