Власти города Запорожья сообщили о ракетном ударе

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Глава украинской Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что город Запорожье подвергся ракетному обстрелу в ночь на пятницу, 2 декабря. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, целью удара было уничтожение объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Старух отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

"Пожар оперативно потушили наши спасатели", – уточнил Старух.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Сватово в ЛНР. По данным Народной милиции, украинские военные использовали РСЗО HIMARS.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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