В ООН заявили, что расследуют видеозапись расстрела российских военных

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ООН ведет расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлен расстрел российских военнослужащих боевиками ВСУ, заявил глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела", – заявил Месе на пресс-конференции в Киеве.

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно убили более 10 российских военнопленных. В Сети распространился ролик, на котором видно, как бойцы ВСУ требуют от россиян сдать оружие, после чего укладывают их на землю и расстреливают.

В связи с произошедшим Россия направила генсеку ООН Антониу Гуттерришу письмо по факту жестокого обращения военных Украины с солдатами РФ. Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский потребовал привлечь украинскую сторону к ответственности.



ООН призвала расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных РФ

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