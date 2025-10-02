02 октября, 06:30Общество
Офисным сотрудникам может грозить уголовная ответственность за кражу еды из холодильника
Офисных сотрудников предупредили об ответственности за кражу еды из холодильника. Наказание зависит от стоимости украденного, предупреждают юристы. При ущербе свыше 2,5 тысячи рублей возникает повод для введения уголовной ответственности за кражу.
Если стоимость украденного не превышает 1 тысячи рублей, злоумышленнику может грозить административная ответственность со штрафом или арестом до 15 суток.
Доходили ли такие случаи до суда? Как доказать, сколько стоили похищенные продукты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.