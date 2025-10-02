Форма поиска по сайту

02 октября, 06:30

Общество

Офисным сотрудникам может грозить уголовная ответственность за кражу еды из холодильника

Офисных сотрудников предупредили об ответственности за кражу еды из холодильника. Наказание зависит от стоимости украденного, предупреждают юристы. При ущербе свыше 2,5 тысячи рублей возникает повод для введения уголовной ответственности за кражу.

Если стоимость украденного не превышает 1 тысячи рублей, злоумышленнику может грозить административная ответственность со штрафом или арестом до 15 суток.

Доходили ли такие случаи до суда? Как доказать, сколько стоили похищенные продукты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

