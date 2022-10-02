Москвичу сообщили об аннулировании повестки в военкомат по телефону

В Москве уже аннулировали почти 400 повесток после обращения работодателей. Их получили специалисты в сфере информационных технологий, связи, финансов и других, областей, дающих бронь своим сотрудникам. После уточнения данных резервистов, повестки отозвали.

Житель Москвы Станислав Шейхов рассказал, что ему позвонили и попросили забрать уведомление об аннулировании повестки. Таким образом, в военкомат ему являться уже не требуется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.