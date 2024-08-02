Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезный творожный десерт

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезный творожный десерт

Новости мира: Ливан запустил десятки ракет по Израилю

287 детей родились в столичных роддомах 1 августа

Москвичам расскажут, как открыть свое дело, на специализированных тренингах

Дикий кабан стал появляться на детской площадке в Балашихе

Жители микрорайона Родники в ТиНАО пожаловались на управляющие компании

"Утро": 22 градуса ожидается в столице 2 августа

Новости часа: мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Герой России Антон Шкаплеров представил выставку космических фотографий

Группа "Зверобой" встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, на что обратить внимание при покупке творожного десерта. По ее словам, на первом месте в составе должен стоять творог. Далее по списку могут быть указаны сливки или сливочное масло, сахар, стабилизаторы и загустители.

Панова отметила, что в продукты со сроком годности больше месяца производители добавляют много разных добавок. Лучше выбирать творожки, которые хранятся около 14 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопродуктывидеоЕгор БедуляЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика