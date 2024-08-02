Нутрициолог рассказала, как выбрать полезный творожный десерт

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, на что обратить внимание при покупке творожного десерта. По ее словам, на первом месте в составе должен стоять творог. Далее по списку могут быть указаны сливки или сливочное масло, сахар, стабилизаторы и загустители.

Панова отметила, что в продукты со сроком годности больше месяца производители добавляют много разных добавок. Лучше выбирать творожки, которые хранятся около 14 суток.

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