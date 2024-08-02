Дождь и гроза ожидаются в Москве 2 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и дождь с грозой ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 2 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

В столице в начале августа сохранится неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет пониженным, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Кроме того, до 5 августа включительно ожидаются дожди.

При этом в целом август в столице обещает быть засушливым. Дефицит влаги может составить 20–30% при норме 78 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

