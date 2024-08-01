Эксперт Рублева рассказала, что москвичи смогут увидеть полярное сияние

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Уровень солнечной активности, который прогнозируется в столице в ближайшие дни, является благоприятным для наблюдения за полярным сиянием в ночное время, рассказала в беседе с Агентством "Москва" научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Эксперт уточнила, что увидеть это явление жители Москвы и области смогут 1 и 2 августа.

Визуальным признаком вероятности полярного сияния Рублева назвала значительное количество пятен, которые появляются на солнечном диске.

Однако она подчеркнула, что в конечном счете возможность наблюдать это явление будет определяться прозрачностью и чистотой атмосферы. По словам специалиста, при сохранении облачности и туч жители столичного региона не смогут увидеть сияние.

В случае ясной погоды эксперт посоветовала выбирать для наблюдения более высокие точки за пределами города.

"Лучше будет видно в северной части полушария, но, повторюсь, важна ясная погода. Поэтому нужно вооружиться терпением, вниманием, и кто хочет понаблюдать, могут попробовать это сделать", – подчеркнула Рублева.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что жители столицы смогут увидеть до 120 падающих звезд в час в ночь на 12 августа. По словам экспертов, метеорный поток из созвездия Персей идет на протяжении всего августа. При этом обычно персеиды наиболее активны в течение трех-четырех дней, близких к пику звездопада.