Эксперт рассказала, как выбрать качественный зерненый творог

Директор интернет-магазина молочной продукции Светлана Манешина рассказала, что в состав качественного зерненого творога должны входить обезжиренное молоко, закваска, уплотнитель хлорид кальция и сливки. По словам эксперта, следует избегать продукта, изготовленного из сухого молока, заменителя молочного жира, крахмала и сорбата калия.

Кроме того, зерненый творог должен быть рассыпчатым, его цвет может быть от белого до кремового. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.