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14 июля, 09:30

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать качественный зерненый творог

Эксперт рассказала, как выбрать качественный зерненый творог

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Директор интернет-магазина молочной продукции Светлана Манешина рассказала, что в состав качественного зерненого творога должны входить обезжиренное молоко, закваска, уплотнитель хлорид кальция и сливки. По словам эксперта, следует избегать продукта, изготовленного из сухого молока, заменителя молочного жира, крахмала и сорбата калия.

Кроме того, зерненый творог должен быть рассыпчатым, его цвет может быть от белого до кремового. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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