Дождь и гроза ожидаются в Москве 14 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и кратковременные, местами сильные дожди с грозами ожидаются в Московском регионе в воскресенье, 14 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Гроза ожидается в Москве с 5 до 17 часов, уточняли ранее синоптики. Местами в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков, однако в среднем это значение составит от 6 до 14 миллиметров.

