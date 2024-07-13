До 25 мм осадков местами выпадет в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье в Москве местами выпадет 25 миллиметров осадков, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В среднем на город обрушится 6–14 миллиметров осадков. По словам синоптика, кратковременный дождь в субботу станет лишь прелюдией к воскресному ненастью.

"В ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождем, а днем пройдет холодный фронт. И хотя температурные контрасты на фронте невелики, модельные прогнозы показывают, что дожди местами будут сильными", – добавила Позднякова.

Она также сообщила, что за счет динамической и термической конвекции облака будут развиваться до высот 11–13 километров, что приведет к грозе и порывам ветра до 15–20 метров в секунду. Не исключен и град.

До 14 июля в Москве прогнозируется температура, близкая к 30 градусам. Так, 13 и 14 июля, столбики термометров могут подняться до 33 градусов. При этом синоптики не исключают и вероятность ливней.

