Ливни с грозой и сильным ветром ожидаются в Москве в эти выходные

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Дождь с грозой и сильным ветром ожидаются в Москве 13 и 14 июля, предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – попросили в ведомстве.

По данным синоптиков, грозы в столице будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Кратковременный дождь с грозой ожидается во второй половине 14-го числа, уточняли ранее специалисты. При этом о других сильных осадках в эти дни не сообщалось.

Вместе с этим в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Так, предупреждение о сильной жаре действовало с 14 до 18 часов 12-го числа и будет действовать с 12 до 18 часов 13 июля.

