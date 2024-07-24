Космонавт Шкаплеров: экспозиция "Наука в лицах" рассказывает о создающих будущее РФ ученых

Фото: Виталий Шабуров

Выставка о ведущих российских ученых "Наука в лицах" является ярким примером того, что в современной России сложились все условия для работы молодых ученых, которые могут получать новые знания, необходимый опыт, а также разрабатывать технологии и делать научные открытия. Об этом Агентству "Москва" сообщил летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров.

"Думаю, идея собрать истории настоящих героев нашего времени, исследователей, которые создают новые проекты, разрабатывают технологии и совершают открытия, вдохновит многих людей, покажет, как их современники добились успеха в науке и промышленности, опираясь на свое трудолюбие, упорство и любопытство. Истории героев, которые объединила выставка, – молодых изобретателей, ученых, конструкторов и инженеров, – служат вдохновляющим примером для талантливой молодежи", – сказал Шкаплеров.

Космонавт встретился с молодыми активистами района Южное Тушино, которые спросили у него о том, какие условия есть сегодня в России для занятий исследованиями и наукой. Он ответил на их вопросы. В продолжение темы Шкаплеров добавил, что Москва придает особое значение развитию науки и вкладывает значительные средства в стимулирование научного труда.

"В столице работает треть научных кадров страны, а в вузах обучается каждый пятый российский студент и почти 30% аспирантов России", – отметил он.

Экспозиция "Наука в лицах" открыта на Южном речном вокзале до 31 июля. Выставка входит в инициативу "Наука рядом" Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. Среди задач тематического десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.

Ранее Шкаплеров поддержал инициативу работников НПО "Молния" назвать одну из улиц Северо-Западного административного округа столицы в честь главного конструктора и генерального директора, возглавлявшего предприятие в период разработки легендарного "Бурана", Глеба Лозино-Лозинского. Сейчас инициативная группа собирает подписи в поддержку названия улицы.

