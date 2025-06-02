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02 июня, 07:45

Общество

Комендантский час для детей начал действовать с начала лета по всей России

Комендантский час для детей начал действовать с начала лета по всей России

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Комендантский час для детей начал действовать с начала лета по всей России. За его нарушение предусмотрены штрафы для родителей. Ходить по улицам без взрослых нельзя с 22:00 до 06:00, но временные рамки регионы могут назначать сами.

Дети не могут сами посещать стадионы, кинотеатры, концертные залы и другие места общего пользования. Кроме того, по ночам нельзя одним ездить на общественном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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