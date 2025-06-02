Специалисты напомнили россиянам о необходимости прививок

Россиянам напомнили о необходимости прививок. Несмотря на разногласия во мнениях, большинство специалистов считают, что вводить вакцины нужно, особенно, когда речь идет о детях.

Специалисты также напомнили, что необходимо следить за прививочным календарем для взрослых. Если нет противопоказаний, можно ежегодно вакцинироваться от гриппа. Раз в три года стоит делать прививку от клещевого энцефалита. Каждые 5–7 лет рекомендуют прививаться от гепатита В.

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