Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости

Новости

02 июня, 19:45

Общество

Новости часа: Роскомнадзор получил около 180 уведомлений об утечке персональных данных

Новости часа: Роскомнадзор получил около 180 уведомлений об утечке персональных данных

Синоптики заявили, что осадки местами будут продолжаться до утра 3 июня в столице

В Чертанове и Северном Бутове вместе с дождем прошел град

Уровень погодной опасности в Москве понизили с оранжевого до желтого

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роскомнадзор с начала 2023 года получил почти 180 уведомлений об утечке персональных данных. Об этом сообщили в ведомстве.

Этим летом из Сочи в Абхазию запустят круизы на лайнере "Князь Владимир". Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Музей Московского Кремля создаст цифровую 3D-копию шапки Мономаха для выставки в Индии. Об этом сообщили в музее.

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