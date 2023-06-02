Новости часа: Роскомнадзор получил около 180 уведомлений об утечке персональных данных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роскомнадзор с начала 2023 года получил почти 180 уведомлений об утечке персональных данных. Об этом сообщили в ведомстве.

Этим летом из Сочи в Абхазию запустят круизы на лайнере "Князь Владимир". Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Музей Московского Кремля создаст цифровую 3D-копию шапки Мономаха для выставки в Индии. Об этом сообщили в музее.