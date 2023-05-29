Москвичам рассказали, когда в столицу придет 30-градусная жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве может подняться до 30 градусов в июне. Однако в первые десять дней месяца не стоит ждать жары, предупредила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, жара в столице начинается от 25 градусов. В начале июня термометры не покажут таких значений, отметила синоптик. Однако в эти дни установится комфортная погода. Дневные температуры будут на уровне 20–22 градусов, а ночные будут колебаться от 10 до 12 градусов, спрогнозировала она.

"В июне не исключено повышение температуры до 30 градусов. Редкий июнь, чтобы в Москве не было температуры от 25 до 30 градусов", – резюмировала Позднякова.

Ранее метеоролог Надежда Точенова рассказала, что москвичей ожидают кратковременные дожди с грозами и градом в начале июня. Синоптик поделилась, что в ближайшие пять дней в столице температура ночью будет составлять 8–15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Первый день лета, 1 июня, ожидается ненастным, добавила она.

