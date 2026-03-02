Оттепель задержится в Москве до 6 марта. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что большую часть марта погода будет неустойчивой, ожидаются две волны холодного арктического вторжения.

Метеорологическая зима закончится примерно к 19–20 марта, после чего начнется метеорологическая весна. Это ознаменует устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений.

