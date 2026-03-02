Плюсовая погода с мокрым снегом и дождем пришла в Москву. Календарная весна принесла в город мощное потепление. Устойчивый плюс синоптики обещают всю первую половину недели. В связи с погодными условиями москвичей попросили пересесть на общественный транспорт.

Несмотря на то, что сугробы тают сами, коммунальщики продолжают грузить и вывозить снег, чтобы избежать масштабного половодья. Работы выполняются как ручным методом, так и с помощью специализированной техники, при этом особое внимание при очистке водосточной инфраструктуры уделяется ключевым городским магистралям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.