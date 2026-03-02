Сезон аллергии может наступить в России раньше из-за смещения периода цветения

Сезон аллергии может наступить в России раньше времени – уже в начале марта. Ранний приход весны и теплой погоды приведет к сдвигу в периоде цветения. Обычно этот сезон приходится на середину марта – конец мая.

По словам специалистов, на период цветения оказывают влияние и другие факторы. Например, внезапные заморозки могут повредить сережки деревьев и это приведет к снижению количества пыльцы, также на это могут повлиять длительные осадки, а ветреная погода наоборот способствует большему распространению аллергенов.

