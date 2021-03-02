На улицах Москвы появились нелегальные торговцы подснежниками

На улицах Москвы начали продавать первоцветы, которые занесены в Красную книгу. Где их находят и что будет, если их купить?

Каролина Гречишникова отправилась на поиск нелегальных торговцев подснежниками.​​ Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.