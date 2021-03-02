"Утро": синоптик рассказал москвичам о погоде во вторник

Во вторник в столице будет дуть ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Днем столбики термометров москвичей покажут до +3 градусов.

Вечером температура воздуха опустился до отметки +1 градус.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.