Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 525 кошек обрели семью благодаря проекту "Хвосты и лапки". Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"1 марта в России отмечают День кошек. Наш проект "Хвосты и лапки" помог многим из них найти дом. За 4 месяца благодаря нашему сервису семью обрели 525 кошек. Поехали домой и герои плакатов, которых вы могли видеть на остановках: Желточек, Свитерочек, Кишмиш", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на сайте проекта находятся анкеты еще свыше 1,8 тысячи котов и кошек. В Дептрансе подчеркнули, что база постоянно пополняется за счет плодотворного сотрудничества со многими приютами.

"Если хотите присоединиться к нашей платформе, пишите в @to_deptrans_bot. Мы рады помочь каждому. Пусть мартовский кот обязательно подарит вам любовь", – подчеркнула советник руководителя департамента Алена Еремина.

Ранее сотрудники компании "Сбербанк страхование" провели опрос, в ходе которого выяснилось, что жители Москвы чаще всего в качестве питомца заводят кошек, а не собак. Первые живут у 46% горожан, а что касается собак, то они проживают у 31% респондентов.

