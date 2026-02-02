В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть оспой обезьян

Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как защититься от оспы обезьян. За последние годы больше всего случаев этого заболевания было зарегистрировано в США, странах Центральной Африки и Бразилии.

Как сообщают специалисты, вирус может передаваться от людей, обезьян и грызунов. Путешествуя по тропическим странам, важно избегать контактов с животными-носителями. Инкубационный период болезни длится около трех недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.