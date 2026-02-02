Еще один пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу, сообщил главный врач медучреждения. Ранее болезнь подтвердилась у 50-летнего мужчины. Его состояние оценивается как удовлетворительное, а лечение возможно только симптоматическое.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы включают лихорадку, интоксикацию и сыпь, которые могут сохраняться до 21 дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.