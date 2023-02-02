Госпошлину за выдачу загранпаспорта можно вернуть при отказе от услуги – МВД РФ

Госпошлину за выдачу загранпаспорта можно вернуть при отказе от данной услуги, сообщили в МВД РФ.

Тем, кто ранее подал заявление на документ с биометрией, в кратчайшие сроки могут оформить обычный загранпаспорт, который действует 5 лет. Но для этого тоже придется оформить отказ от предыдущей услуги.

Для решения этих вопросов нужно обратиться в миграционное подразделение. Это касается и тех, кто подавал заявление через криптокабину МФЦ.

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